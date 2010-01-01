Смертельное оскорбление (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
7.42010, The Killing Jar
Триллеры, Криминал86 мин18+
Сюжет
Незнакомец, вооруженный дробовиком, взял семь посетителей в заложники в отдаленном придорожном кафе. Вскоре обнаруживается, что один из заложников еще более опасен, чем их похититель...
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МЯРежиссёр
Марк
Янг
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актёр
Хэролд
Перрино
- ЭБАктриса
Эмбер
Бенсон
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- КГАктёр
Кевин
Гейдж
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ПДАктёр
Патрик
Дархэм
- ДСАктёр
Джонатан
Сачар
- ЛААктриса
Линдси
Аксельссон
- МЯСценарист
Марк
Янг
- УБПродюсер
Уильям
Бойер
- ПДПродюсер
Патрик
Дархэм
- ДСПродюсер
Джонатан
Сачар
- МЯПродюсер
Марк
Янг
- КБХудожник
Крис
Бест
- ДКХудожница
Джинджер
Кнуссман
- МЯМонтажёр
Марк
Янг
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал