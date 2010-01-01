Смертельное оскорбление
Wink
Фильмы
Смертельное оскорбление

Смертельное оскорбление (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

7.42010, The Killing Jar
Триллеры, Криминал86 мин18+

Сюжет

Незнакомец, вооруженный дробовиком, взял семь посетителей в заложники в отдаленном придорожном кафе. Вскоре обнаруживается, что один из заложников еще более опасен, чем их похититель...

Смертельное оскорбление смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельное оскорбление»

Всё