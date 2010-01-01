Смертельное оскорбление (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Незнакомец, вооруженный дробовиком, взял семь посетителей в заложники в отдаленном придорожном кафе. Вскоре обнаруживается, что один из заложников еще более опасен, чем их похититель...



Смертельное оскорбление смотреть онлайн бесплатно в хор�ошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.