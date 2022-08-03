Смерть в сети
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Смерть в сети

Смерть в сети (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.02013, The Den
Ужасы, Триллер73 мин18+

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О фильме

Молодая женщина изучает привычки пользователей чата с использованием веб-камеры и невольно становится свидетелем жестокого убийства…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть в сети»