Смелый большой панда
Актёры и съёмочная группа фильма «Смелый большой панда»

Режиссёры

Грег Манваринг

Greg Manwaring
Режиссёр

Актёры

Нэнси Ван Идерстин

Nancy Van Iderstine
АктрисаMama Chu
Джейн Алан

Jane Alan
Актрисадополнительные голоса
Пейдж Б. Франклин

Paige B. Franklin
АктрисаMama Chu
Джессика Ги

Jessica Gee-George
АктрисаLung Fu
Грант Джордж

Grant George
Актёрдополнительные голоса
Райнер Герлак

Rainer Gerlach
АктёрYing
Вивьен Гилберт

Vivien Gilbert
АктёрChi Chi
Барбара Гудсон

Barbara Goodson
Актрисадополнительные голоса
Петер Грёгер

Peter Groeger
АктёрBuddha Bear

Актёры дубляжа

Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Сергей Балабанов

Актёр дубляжа
Ирина Гришина

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Микель Пухоль

Miquel Pujol
Художник