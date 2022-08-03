Смелый большой панда (фильм, 2010) смотреть онлайн

Человек против дикой природы! Жизнь обитателей бамбуковой рощи под угрозой. Остановить армию двуногих варваров никому не под силу... Кроме отважного, ловкого, неуязвимого и остроумного Панды. Он окажется в самом сердце веселых приключений и опасных испытаний, чтобы спасти сородичей и стать Царем зверей!

