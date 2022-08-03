Смелый большой панда (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.82010, Little Big Panda
Мультфильм83 мин0+
Человек против дикой природы! Жизнь обитателей бамбуковой рощи под угрозой. Остановить армию двуногих варваров никому не под силу... Кроме отважного, ловкого, неуязвимого и остроумного Панды. Он окажется в самом сердце веселых приключений и опасных испытаний, чтобы спасти сородичей и стать Царем зверей!
СтранаГермания, Китай
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
