Фильмы
Сладости жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Сладости жизни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сладости жизни»

Режиссёры

Майк Ли

Режиссёр

Актёры

Элисон Стэдмен

АктрисаWendy
Джим Бродбент

АктёрAndy
Клер Скиннер

АктрисаNatalie
Джейн Хоррокс

АктрисаNicola
Стивен Ри

АктёрPatsy
Тимоти Сполл

АктёрAubrey
Дэвид Тьюлис

АктёрNicola's Lover
Мойя Брэди

АктрисаPaula
Дэвид Нилсон

АктёрSteve
Харриет Торпе

АктрисаCustomer

Сценаристы

Майк Ли

Сценарист

Продюсеры

Саймон Ченнинг-Вильямс

Продюсер

Художники

Софи Бечер

Художница
Линди Хемминг

Художница

Монтажёры

Джон Грегори

Монтажёр

Операторы

Дик Поуп

Оператор

Композиторы

Рэйчел Портман

Композитор