Сладости жизни (фильм, 1990) смотреть онлайн
6.41990, Life Is Sweet
Драма, Комедия98 мин18+
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О фильме
На севере Лондона живет-поживает обычная семья: Венди, Энди и их великовозрастные дочки-близнецы Натали и Никола. Мама Венди работает клерком в магазине, ведет уроки аэробики в школе, соглашается поработать вместо подружки-официантки и успевает шутить, как заправская водевильная актриса.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- ЭСАктриса
Элисон
Стэдмен
- Актёр
Джим
Бродбент
- КСАктриса
Клер
Скиннер
- ДХАктриса
Джейн
Хоррокс
- Актёр
Стивен
Ри
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- МБАктриса
Мойя
Брэди
- ДНАктёр
Дэвид
Нилсон
- ХТАктриса
Харриет
Торпе
- Сценарист
Майк
Ли
- Продюсер
Саймон
Ченнинг-Вильямс
- СБХудожница
Софи
Бечер
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ДПОператор
Дик
Поуп
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман