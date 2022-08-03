На севере Лондона живет-поживает обычная семья: Венди, Энди и их великовозрастные дочки-близнецы Натали и Никола. Мама Венди работает клерком в магазине, ведет уроки аэробики в школе, соглашается поработать вместо подружки-официантки и успевает шутить, как заправская водевильная актриса.

