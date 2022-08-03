Сладости жизни
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Сладости жизни (фильм, 1990) смотреть онлайн

6.41990, Life Is Sweet
Драма, Комедия98 мин18+

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О фильме

На севере Лондона живет-поживает обычная семья: Венди, Энди и их великовозрастные дочки-близнецы Натали и Никола. Мама Венди работает клерком в магазине, ведет уроки аэробики в школе, соглашается поработать вместо подружки-официантки и успевает шутить, как заправская водевильная актриса.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb