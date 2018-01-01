Wink
Сквозь горизонт
Актёры и съёмочная группа фильма «Сквозь горизонт»

Режиссёры

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Режиссёр

Актёры

Лоренс Фишбёрн

Laurence Fishburne
АктёрMiller
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрWeir
Кэтлин Куинлэн

Kathleen Quinlan
АктрисаPeters
Джоэли Ричардсон

Joely Richardson
АктрисаStarck
Ричард Т. Джонс

Richard T. Jones
АктёрCooper
Джек Ноузуорти

Jack Noseworthy
АктёрJustin
Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрD.J.
Шон Пертуи

Sean Pertwee
АктёрSmith
Петер Маринкер

Peter Marinker
АктёрKilpack
Холли Чант

Holley Chant
АктрисаClaire

Сценаристы

Филип Эйснер

Philip Eisner
Сценарист

Продюсеры

Джереми Болт

Jeremy Bolt
Продюсер
Ларри Гордон

Lawrence Gordon
Продюсер
Ллойд Левин

Lloyd Levin
Продюсер

Художники

Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Майкл Ламонт

Michael Lamont
Художник
Саймон Ламонт

Simon Lamont
Художник
Джиллз Мастерс

Giles Masters
Художник
Джон Молло

John Mollo
Художник
Криспиан Саллис

Crispian Sallis
Художник

Операторы

Эдриан Биддл

Adrian Biddle
Оператор

Композиторы

Майкл Кэмен

Michael Kamen
Композитор