Актёры и съёмочная группа фильма «Сквозь горизонт»
Актёры
АктёрMiller
Лоренс ФишбёрнLaurence Fishburne
АктёрWeir
Сэм НилSam Neill
АктрисаPeters
Кэтлин КуинлэнKathleen Quinlan
АктрисаStarck
Джоэли РичардсонJoely Richardson
АктёрCooper
Ричард Т. ДжонсRichard T. Jones
АктёрJustin
Джек НоузуортиJack Noseworthy
АктёрD.J.
Джейсон АйзексJason Isaacs
АктёрSmith
Шон ПертуиSean Pertwee
АктёрKilpack
Петер МаринкерPeter Marinker
АктрисаClaire