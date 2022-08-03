Сквозь горизонт (фильм, 1997) смотреть онлайн

Фильм «Сквозь горизонт» – научно-фантастический фильм ужасов режиссера Пола У. С. Андерсона. Экспериментальное судно выполняет исследования космических глубин. И вот однажды оно исчезает. А через семь лет появляется вновь. Как пропавшее судно смогло вернуться и зачем? Смотрите фильм «Сквозь горизонт» онлайн без регистрации.

На границу Солнечной системы запускается первый в мире космический корабль, созданный для путешествий со сверхсветовой скоростью. Но экспедиция проходит неудачно: корабль исчезает. Через семь лет ученые получают сигнал из космоса с того места, где предположительно затерялся корабль «Горизонт событий». Решено отправить экипаж спасателей к планете Нептун, откуда получен сигнал бедствия. Вместе с экипажем спасателей летит доктор Уильям Вейр (Сэм Нил) – ученый-физик и конструктор корабля «Горизонт событий».

На орбите Нептуна Доктор Вейр сообщает спасателям, что корабль никуда не пропадал, а является секретным проектом, цель которого совершать сверхдальние перелеты с невероятной скоростью, превышающей скорость света. Но оказавшись на орбите, спасатели не находят ни одного живого человека и становится понятно, что здесь скрыта какая-то тайна.

