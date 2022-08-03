Сквозь горизонт (фильм, 1997) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Сквозь горизонт» – научно-фантастический фильм ужасов режиссера Пола У. С. Андерсона. Экспериментальное судно выполняет исследования космических глубин. И вот однажды оно исчезает. А через семь лет появляется вновь. Как пропавшее судно смогло вернуться и зачем? Смотрите фильм «Сквозь горизонт» онлайн без регистрации.
На границу Солнечной системы запускается первый в мире космический корабль, созданный для путешествий со сверхсветовой скоростью. Но экспедиция проходит неудачно: корабль исчезает. Через семь лет ученые получают сигнал из космоса с того места, где предположительно затерялся корабль «Горизонт событий». Решено отправить экипаж спасателей к планете Нептун, откуда получен сигнал бедствия. Вместе с экипажем спасателей летит доктор Уильям Вейр (Сэм Нил) – ученый-физик и конструктор корабля «Горизонт событий».
На орбите Нептуна Доктор Вейр сообщает спасателям, что корабль никуда не пропадал, а является секретным проектом, цель которого совершать сверхдальние перелеты с невероятной скоростью, превышающей скорость света. Но оказавшись на орбите, спасатели не находят ни одного живого человека и становится понятно, что здесь скрыта какая-то тайна.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Сэм
Нил
- ККАктриса
Кэтлин
Куинлэн
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- ДНАктёр
Джек
Ноузуорти
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ШПАктёр
Шон
Пертуи
- ПМАктёр
Петер
Маринкер
- ХЧАктриса
Холли
Чант
- ФЭСценарист
Филип
Эйснер
- Продюсер
Джереми
Болт
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- МХХудожник
Марк
Харрис
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- ДМХудожник
Джон
Молло
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен