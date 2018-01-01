Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! и Король Гоблинов»

WinkДетямСкуби-Ду! и Король ГоблиновАктёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! и Король Гоблинов»
Актёры
АктёрFred / Scooby Doo
Фрэнк УэлкерFrank Welker
АктёрShaggy
Кэйси КасемCasey Kasem
АктрисаDaphne / Cat Witch / Honeybee
Грэй ГриффинGrey Griffin
АктрисаVelma Dinkley
Минди КонMindy Cohn
АктёрThe Amazing Krudsky
Уэйн НайтWayne Knight
АктёрMr. Gibbles
Уоллес ШоунWallace Shawn
АктрисаFairy Princess Willow
Хайден ПанеттьериHayden Panettiere
АктёрThe Goblin King
Тим КарриTim Curry
АктёрGlob
Джеймс БелушиJames Belushi
АктёрGlum