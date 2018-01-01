Wink
Детям
Скуби-Ду! и Король Гоблинов
Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! и Король Гоблинов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! и Король Гоблинов»

Актёры

Фрэнк Уэлкер

Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрFred / Scooby Doo
Кэйси Касем

Кэйси Касем

Casey Kasem
АктёрShaggy
Грэй Гриффин

Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаDaphne / Cat Witch / Honeybee
Минди Кон

Минди Кон

Mindy Cohn
АктрисаVelma Dinkley
Уэйн Найт

Уэйн Найт

Wayne Knight
АктёрThe Amazing Krudsky
Уоллес Шоун

Уоллес Шоун

Wallace Shawn
АктёрMr. Gibbles
Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери

Hayden Panettiere
АктрисаFairy Princess Willow
Тим Карри

Тим Карри

Tim Curry
АктёрThe Goblin King
Джеймс Белуши

Джеймс Белуши

James Belushi
АктёрGlob
Ларри Джо Кэмпбелл

Ларри Джо Кэмпбелл

Larry Joe Campbell
АктёрGlum

Продюсеры

Вера Моралес

Вера Моралес

Vera Hourani
Продюсер

Актёры дубляжа

Нина Тобилевич

Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Сергей Быстрицкий

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джо Галь

Джо Галь

Joe Gall
Монтажёр

Композиторы

Томас Чейз

Томас Чейз

Thomas Chase
Композитор