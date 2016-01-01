Скрытые фигуры (фильм, 2016) смотреть онлайн

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Женщины тоже могут быть математиками, инженерами и учеными. Фильм о тех, кто внес огромный вклад в развитие аэронавтики, но чьи имена не звучали на весь мир.



1960-е, Хэмптон, Вирджиния. Три подруги, работающие в исследовательском центре Лэнгли, посреди пустынной дороги из-за поломки автомобиля. Расовая сегрегация все еще в расцвете, и даже полицейский, прибывший к дамам на выручку, скептически настроен по отношению к цветным женщинам и удивлен, что они работают в НАСА. Кэтрин, вдова с тремя детьми, занимается аналитической геометрией в Космической рабочей группе. Мэри разрабатывает тепловую защиту для летательного аппарата и мечтает стать инженером НАСА, но доступ к нужному обучению закрыт для темнокожих. Дороти — программистка, успешно обучающая свой отдел работе с новейшими компьютерами. Все они строят карьеры и делают невозможное возможным несмотря на дискриминацию.



Биографическая драма о борьбе за права посреди космической гонки. В ролях Кевин Костнер, Октавия Спенсер и Кирстен Данст — фильм «Скрытые фигуры» смотреть онлайн можно на Wink.



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