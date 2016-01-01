Скрытые фигуры (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Женщины тоже могут быть математиками, инженерами и учеными. Фильм о тех, кто внес огромный вклад в развитие аэронавтики, но чьи имена не звучали на весь мир.
1960-е, Хэмптон, Вирджиния. Три подруги, работающие в исследовательском центре Лэнгли, посреди пустынной дороги из-за поломки автомобиля. Расовая сегрегация все еще в расцвете, и даже полицейский, прибывший к дамам на выручку, скептически настроен по отношению к цветным женщинам и удивлен, что они работают в НАСА. Кэтрин, вдова с тремя детьми, занимается аналитической геометрией в Космической рабочей группе. Мэри разрабатывает тепловую защиту для летательного аппарата и мечтает стать инженером НАСА, но доступ к нужному обучению закрыт для темнокожих. Дороти — программистка, успешно обучающая свой отдел работе с новейшими компьютерами. Все они строят карьеры и делают невозможное возможным несмотря на дискриминацию.
Биографическая драма о борьбе за права посреди космической гонки. В ролях Кевин Костнер, Октавия Спенсер и Кирстен Данст — фильм «Скрытые фигуры» смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- Актриса
Октавия
Спенсер
- Актриса
Жанель
Моне
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Кирстен
Данст
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Элдис
Ходж
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- ККАктриса
Кимберли
Куинн
- ЭШСценарист
Эллисон
Шредер
- МЛСценарист
Марго
Ли Шеттерли
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- МПХудожница
Мисси
Паркер
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- МУОператор
Мэнди
Уокер
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш
- ФУКомпозитор
Фаррелл
Уильямс
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер