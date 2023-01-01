Скорость (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Оскароносный приключенческий боевик о том, как персонажи Киану Ривза и Сандры Буллок, находясь в заминированном автобусе, борются с террористом.



Спецназовцы Джек и Гарри спасают молодых бизнесменов, оказавшихся заложниками в лифте на тридцать втором этаже. Безжалостному террористу Говарду Пейну удается сбежать и его жажде мести нет предела. Он разрабатывает коварный план и устанавливает радиоуправляемую бомбу в рейсовом автобусе. Устройство активируется, если скорость транспортного средства упадет ниже 80 км/ч. Теперь Джеку и обычной девушке, оказавшейся за рулем несущегося на скорости автобуса, предстоит не только спасти пассажиров от неминуемой гибели, но и поймать преступника.



Сможет ли Джек справиться с этим опасным заданием, узнаете в приключенческом боевике. Фильм «Скорость» 1994, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе, доступен в хорошем качестве прямо сейчас!



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