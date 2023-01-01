Скорость (фильм, 1994) смотреть онлайн
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Сюжет
Оскароносный приключенческий боевик о том, как персонажи Киану Ривза и Сандры Буллок, находясь в заминированном автобусе, борются с террористом.
Спецназовцы Джек и Гарри спасают молодых бизнесменов, оказавшихся заложниками в лифте на тридцать втором этаже. Безжалостному террористу Говарду Пейну удается сбежать и его жажде мести нет предела. Он разрабатывает коварный план и устанавливает радиоуправляемую бомбу в рейсовом автобусе. Устройство активируется, если скорость транспортного средства упадет ниже 80 км/ч. Теперь Джеку и обычной девушке, оказавшейся за рулем несущегося на скорости автобуса, предстоит не только спасти пассажиров от неминуемой гибели, но и поймать преступника.
Сможет ли Джек справиться с этим опасным заданием, узнаете в приключенческом боевике. Фильм «Скорость» 1994, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе, доступен в хорошем качестве прямо сейчас!
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Ян
де Бонт
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Деннис
Хоппер
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- АРАктёр
Алан
Рак
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- РЛАктёр
Ричард
Лайнбэк
- Актриса
Бет
Грант
- ХДАктёр
Хоторн
Джеймс
- ГЙСценарист
Грэм
Йост
- Продюсер
Марк
Гордон
- Продюсер
Йен
Брайс
- ЭЛПродюсер
Эллисон
Лион Сеган
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ЛЛАктриса дубляжа
�Людмила
Логийко
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Болотов
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ММКомпозитор
Марк
Манчина