Скорость 2: Контроль над круизом (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Энни предупредила своего нового ухажера, что на ее долю хватит приключений, подобных тому, что ей пришлось пережить в первом фильме, и тот соврал, что работает пляжным полицейским, не разрешая молодежи курить и мусорить. Очень скоро правда всплывает на поверхность и она узнает, что на самом деле парень работает в спецотряде и выполняет чрезвычайно опасные задания. Чтобы загладить свою вину, он приглашает Энни в развлекательную поездку на роскошном круизном лайнере по Карибскому морю. Как на грех на этом лайнере оказывается слегка свихнувшийся компьютерщик, которому фирма, построившая лайнер, не начислила в полной мере зарплату. Систему управления он знает как свои пять пальцев и терпеть произвол акул капитализма не намерен…



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