Скорость 2: Контроль над круизом (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
Энни предупредила своего нового ухажера, что на ее долю хватит приключений, подобных тому, что ей пришлось пережить в первом фильме, и тот соврал, что работает пляжным полицейским, не разрешая молодежи курить и мусорить. Очень скоро правда всплывает на поверхность и она узнает, что на самом деле парень работает в спецотряде и выполняет чрезвычайно опасные задания. Чтобы загладить свою вину, он приглашает Энни в развлекательную поездку на роскошном круизном лайнере по Карибскому морю. Как на грех на этом лайнере оказывается слегка свихнувшийся компьютерщик, которому фирма, построившая лайнер, не начислила в полной мере зарплату. Систему управления он знает как свои пять пальцев и терпеть произвол акул капитализма не намерен…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал, Мелодрамы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Ян
де Бонт
- Актриса
Сандра
Буллок
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- БМАктёр
Брайан
Маккарди
- КФАктриса
Кристин
Фиркинс
- МДАктёр
Майкл
Дж. Хэгерти
- Актриса
Коллин
Кэмп
- ЛЧАктриса
Лоис
Чайлз
- ФГАктёр
Френсис
Гуинан
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- ГЙСценарист
Грэм
Йост
- Сценарист
Ян
де Бонт
- РМСценарист
Рэндолл
МакКормик
- Продюсер
Ян
де Бонт
- СППродюсер
Стив
Перри
- МППродюсер
Майкл
Пейсер
- Продюсер
Марк
Гордон
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Хотяновская
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- СКХудожница
Синди
Карр
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ММКомпозитор
Марк
Манчина