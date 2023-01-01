Скорость 2: Контроль над круизом
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Скорость 2: Контроль над круизом

Скорость 2: Контроль над круизом (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.71997, Speed 2: Cruise Control
Боевики, Триллеры119 мин12+

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Сюжет

Энни предупредила своего нового ухажера, что на ее долю хватит приключений, подобных тому, что ей пришлось пережить в первом фильме, и тот соврал, что работает пляжным полицейским, не разрешая молодежи курить и мусорить. Очень скоро правда всплывает на поверхность и она узнает, что на самом деле парень работает в спецотряде и выполняет чрезвычайно опасные задания. Чтобы загладить свою вину, он приглашает Энни в развлекательную поездку на роскошном круизном лайнере по Карибскому морю. Как на грех на этом лайнере оказывается слегка свихнувшийся компьютерщик, которому фирма, построившая лайнер, не начислила в полной мере зарплату. Систему управления он знает как свои пять пальцев и терпеть произвол акул капитализма не намерен…

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорость 2: Контроль над круизом»

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