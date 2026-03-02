Скорая (фильм, 2022) смотреть онлайн
6.92022, Ambulance
Боевик, Криминал136 мин18+
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О фильме
Бывший военный Уилл Шарп отчаянно нуждается в деньгах на экспериментальную операцию для смертельно больной жены. Он обращается за помощью к сводному брату-преступнику Дэнни, и тот втягивает его в ограбление банка. Однако всё идет не по плану, братьям приходится угнать машину скорой помощи вместе с врачом и тяжело раненым патрульным, и теперь их единственный шанс выйти из этой передряги живыми и пожизненно не сесть — сохранить жизнь полицейскому.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- Актёр
Кейр
О’Доннелл
- ДУАктёр
Джексон
Уайт
- ОСАктриса
Оливия
Стамбулиа
- КВАктёр
Колин
Вуделл
- ССАктёр
Седрик
Сандерс
- ЭМАктёр
Эй
Мартинез
- ДГАктёр
Джесси
Гарсиа
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- ВАктёр
Вейл
- ДЛАктёр
Деван
Лонг
- ВГАктёр
Виктор
Гойцай
- БГАктриса
Бриелла
Гуиса
- БМАктёр
Брендан
Миллер
- РААктёр
Реми
Аделеке
- ДМАктёр
Джейми
МакБрайд
- ДПАктриса
Дженн
Проске
- КЧАктриса
Кайли
Чан
- ПТАктёр
Пол
Тома
- ДСАктёр
Джастин
Скотт
- БРАктёр
Брендан
Робинсон
- АГАктриса
Аннабель
Гурвич
- КЛАктриса
Кики
Лау
- ШОАктриса
Шэрон
Оми
- ММАктриса
Мелоди
Мелендес
- ЮПАктриса
Юнг
Парк
- ЧХАктриса
Челси
Харрис
- ДГАктёр
Джесси
Габбар
- МСАктёр
МакКольм
Сепас мл.
- ЭФАктёр
Энди
Фавро
- ККАктёр
Крис
Калун
- МРАктриса
Макс
Ривз
- ГЗАктёр
Гари
Зиверс
- КФСценарист
Крис
Федак
- ЛМСценарист
Лауритс
Мунк-Петерсен
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- КУМонтажёр
Кэлвин
Уиммер
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф