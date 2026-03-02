Скорая
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Скорая (фильм, 2022) смотреть онлайн

6.92022, Ambulance
Боевик, Криминал136 мин18+

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О фильме

Бывший военный Уилл Шарп отчаянно нуждается в деньгах на экспериментальную операцию для смертельно больной жены. Он обращается за помощью к сводному брату-преступнику Дэнни, и тот втягивает его в ограбление банка. Однако всё идет не по плану, братьям приходится угнать машину скорой помощи вместе с врачом и тяжело раненым патрульным, и теперь их единственный шанс выйти из этой передряги живыми и пожизненно не сесть — сохранить жизнь полицейскому.

Страна
США, Япония
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорая»