Бывший военный Уилл Шарп отчаянно нуждается в деньгах на экспериментальную операцию для смертельно больной жены. Он обращается за помощью к сводному брату-преступнику Дэнни, и тот втягивает его в ограбление банка. Однако всё идет не по плану, братьям приходится угнать машину скорой помощи вместе с врачом и тяжело раненым патрульным, и теперь их единственный шанс выйти из этой передряги живыми и пожизненно не сесть — сохранить жизнь полицейскому.

