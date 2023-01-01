Склонность (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Макс - гей, и нацисты отправляют его в концлагерь Дахау. Он пытается отрицать, что он гей, и ему дают желтую нашивку, которые давали евреям (в немецких концлагерях каждая группа заключенных носила нашивку определенного цвета: два желтых треугольника, символизировавших звезду Давида - евреям, зеленые треугольники - рецидивистам, красные – политическим преступникам, а розовый треугольник – геям, черным треугольником отмечались заключенные с антиобщественным поведением, под которое попадало лесбиянство). В лагере Макс влюбляется в другого заключенного по имени Хорст, который носит свой розовый треугольник без стеснения. Оба мужчины с помощью любви пытаются хоть как-то забыться от ужасов лагеря.
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Информация
СтранаВеликобритания, Япония
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- ШМРежиссёр
Шон
Матиас
- Актёр
Клайв
Оуэн
- ЛБАктёр
Лотер
Блюто
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- БВАктёр
Брайан
Веббер
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Мик
Джаггер
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Пол
Беттани
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ГНАктёр
Гресби
Нэш
- МШСценарист
Мартин
Шерман
- МСПродюсер
Майкл
Солинджер
- ХКПродюсер
Хисами
Куроива
- КМПродюсер
Кристиан
Мартин
- ЙАОператор
Йоргос
Арванитис
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс