Сказки темного леса. Ворожея
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказки темного леса. Ворожея»

Режиссёры

Каролина Кубринская

Режиссёр

Актёры

Екатерина Суворова

АктрисаВасилисса
Александр Дьяченко

АктёрБерендей
Анна Ковальчук

АктрисаГлафира
Евгений Кошелев

АктёрНикола
Мария Мельникова

АктрисаКатерина
Анастасия Мельникова

АктрисаМатрёна
Алексей Воробьёв

АктёрЛитавец
Константин Раскатов

АктёрБелояр
Николай Наумов

АктёрЕвсей
Анвар Либабов

АктёрФрол

Сценаристы

Мария Малухина

Maria Malukhina
Сценарист

Продюсеры

Иван Архипов

Продюсер
Елена Семенова

Продюсер
Виктория Гудз

Продюсер

Художники

Владислав Травинский

Художник
Анна Некрасова

Художница

Монтажёры

Дмитрий Юшин

Монтажёр

Композиторы

Алексей Воробьёв

Композитор