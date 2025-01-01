Фильм Сказки темного леса. Ворожея
2025, Сказки темного леса. Ворожея
Фэнтези6+
О фильме
Чтобы спасти своих родителей, юная Василисса отправляется в опасное путешествие в самое сердце темного леса, полного нечисти. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх и встретить первую любовь. Василиссе предстоит узнать правду о своем происхождении, ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.
- ККРежиссёр
Каролина
Кубринская
- ЕСАктриса
Екатерина
Суворова
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актриса
Анна
Ковальчук
- ЕКАктёр
Евгений
Кошелев
- ММАктриса
Мария
Мельникова
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- Актёр
Николай
Наумов
- АЛАктёр
Анвар
Либабов
- ММСценарист
Мария
Малухина
- ИАПродюсер
Иван
Архипов
- ЕСПродюсер
Елена
Семенова
- ВГПродюсер
Виктория
Гудз
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- АНХудожница
Анна
Некрасова
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- Композитор
Алексей
Воробьёв