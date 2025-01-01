Фильм Сказки темного леса. Ворожея

Чтобы спасти своих родителей, юная Василисса отправляется в опасное путешествие в самое сердце темного леса, полного нечисти. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх и встретить первую любовь. Василиссе предстоит узнать правду о своем происхождении, ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.



