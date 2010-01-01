Скайлайн (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо друзей пытаются спастись от нашествия инопланетян. Эффектная фантастика о противостоянии землян и пришельцев.



Элэйн, Оливер, Джаред и Кэндис внезапно оказываются в эпицентре межпланетной борьбы. Проснувшись однажды утром, они обнаруживают, что на Землю спустилис�ь космические корабли, а гости, прибывшие на них, настроены отнюдь не дружелюбно. Теперь друзьям предстоит найти путь к спасению, но непонятно, смогут ли они найти безопасное место — ведь пришельцы сильны, вооружены и обладают такими способностями, о которых люди могут лишь мечтать. Когда вооруженные силы оказываются не в состоянии защитить человеческую расу, четверка героев решает спасаться самостоятельно.



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