Скайлайн (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Четверо друзей пытаются спастись от нашествия инопланетян. Эффектная фантастика о противостоянии землян и пришельцев.
Элэйн, Оливер, Джаред и Кэндис внезапно оказываются в эпицентре межпланетной борьбы. Проснувшись однажды утром, они обнаруживают, что на Землю спустилис�ь космические корабли, а гости, прибывшие на них, настроены отнюдь не дружелюбно. Теперь друзьям предстоит найти путь к спасению, но непонятно, смогут ли они найти безопасное место — ведь пришельцы сильны, вооружены и обладают такими способностями, о которых люди могут лишь мечтать. Когда вооруженные силы оказываются не в состоянии защитить человеческую расу, четверка героев решает спасаться самостоятельно.
Переживут ли они эту катастрофу и с кем им предстоит столкнуться? Узнайте в захватывающем космическом триллере — смотреть фильм «Скайлайн» можно онлайн на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- КШРежиссёр
Колин
Штраус
- ГШРежиссёр
Грег
Штраус
- ЭБАктёр
Эрик
Бальфур
- СТАктриса
Скотти
Томпсон
- Актёр
Дэвид
Зайас
- БДАктриса
Бриттани
Дэниэл
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- Актриса
Кристал
Рид
- НХАктёр
Нил
Хопкинс
- РГАктёр
Робин
Гэммел
- ТНАктриса
Таня
Ньюболд
- ДПАктёр
Дж.
Пол Бомер
- ДКСценарист
Джошуа
Кордес
- ЛОСценарист
Лиам
О’Доннелл
- КДПродюсер
Кристиан
Джеймс Андресен
- ЛОПродюсер
Лиам
О’Доннелл
- ПБПродюсер
Пол
Бэрри
- ЛДПродюсер
Лиз
Дин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- БМХудожница
Бобби
Мэнникс
- НВМонтажёр
Николас
Вэймен-Хэррис
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон