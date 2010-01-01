Скайлайн
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Скайлайн (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.02010, Skyline
Фантастика, Боевики88 мин16+

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Сюжет

Четверо друзей пытаются спастись от нашествия инопланетян. Эффектная фантастика о противостоянии землян и пришельцев.

Элэйн, Оливер, Джаред и Кэндис внезапно оказываются в эпицентре межпланетной борьбы. Проснувшись однажды утром, они обнаруживают, что на Землю спустились космические корабли, а гости, прибывшие на них, настроены отнюдь не дружелюбно. Теперь друзьям предстоит найти путь к спасению, но непонятно, смогут ли они найти безопасное место — ведь пришельцы сильны, вооружены и обладают такими способностями, о которых люди могут лишь мечтать. Когда вооруженные силы оказываются не в состоянии защитить человеческую расу, четверка героев решает спасаться самостоятельно.

Переживут ли они эту катастрофу и с кем им предстоит столкнуться? Узнайте в захватывающем космическом триллере — смотреть фильм «Скайлайн» можно онлайн на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скайлайн»

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