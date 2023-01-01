Биография

Кристал Рид — театральная и киноактриса. Номинант премии Teen Choice Awards и обладательница награды Young Hollywood Awards в номинации «Лучший ансамбль». Родилась в Детройте 6 февраля 1985 года. С раннего возраста Кристал увлекалась хореографией и даже участвовала во множестве танцевальных конкурсов. Постепенно она увлеклась и актерским искусством, начала играть в любительских театрах. Высшее образование Кристал получала в родном Детройте. Уже в 23 года юная актриса перебралась в Голливуд, чтобы осуществить свою мечту и начать кинокарьеру. Первые появления Кристал Рид на киноэкранах были эпизодическими. На рубеже 2000-х и 2010-х годов она исполняла небольшие роли в телесериалах «CSI: Место преступления», «До смерти красива», «Достоинство Бергера» и «Напарницы». В 2010 году девушка снялась в полнометражном кинофильме «Скайлайн». Еще через год ее пригласили на одну из основных ролей в рейтинговом многосерийном проекте «Оборотень». Он и принес актрисе широкую известность. В дальнейшем Рид также играла на втором плане в проектах «Эта дурацкая любовь» и «Готэм». В 2017 году актрису пригласили исполнить одну из главных ролей в популярной хоррор-картине «Страна призраков».