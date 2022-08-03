Скамейка запасных
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Скамейка запасных

Скамейка запасных (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.92006, The Benchwarmers
Комедия, Спортивный81 мин18+

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О фильме

У Гаса, Ричи и Кларка большие проблемы с балансом желаний и возможностей. Они упертые фанаты бейсбола и мечтают играть сами, однако злая судьба наделила их такой фантастической неуклюжестью и косорукостью, что спортивная карьера для них кажется абсолютно невозможной. Впрочем, если Бог не дал им таланта, это не значит, что он обделил их упорством, смекалкой и толикой везения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скамейка запасных»