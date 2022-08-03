Скамейка запасных (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.92006, The Benchwarmers
Комедия, Спортивный81 мин18+
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О фильме
У Гаса, Ричи и Кларка большие проблемы с балансом желаний и возможностей. Они упертые фанаты бейсбола и мечтают играть сами, однако злая судьба наделила их такой фантастической неуклюжестью и косорукостью, что спортивная карьера для них кажется абсолютно невозможной. Впрочем, если Бог не дал им таланта, это не значит, что он обделил их упорством, смекалкой и толикой везения.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Роб
Шнайдер
- Актёр
Дэвид
Спейд
- Актёр
Джон
Хидер
- Актёр
Джон
Ловиц
- ККАктёр
Крэйг
Килборн
- МСАктриса
Молли
Симс
- ТМАктёр
Тим
Медоуз
- Актёр
Ник
Свардсон
- ЭБАктриса
Эринн
Бартлетт
- Актёр
Амори
Ноласко
- Сценарист
Аллен
Коверт
- Сценарист
Ник
Свардсон
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- ААХудожник
Алан
Ау
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- ССМонтажёр
Сэнди
С. Соловитц
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- УУКомпозитор
Уодди
Уоктел