Симпсоны в кино
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Симпсоны в кино

Симпсоны в кино (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.82006, The Simpsons Movie
Мультфильм, Комедия83 мин18+

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О фильме

Спрингфилд находится на грани экологической катастрофе. Местное озеро до того загрязнено отходами, что один-единственный бак, выброшенный туда Гомером, вынуждает экологов накрыть город гигантским куполом. Расстроенные горожане выгоняют Симпсонов из города. Теперь им предстоит вернуть любовь соседей и спасти город от изоляции.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Симпсоны в кино»