Симпсоны в кино (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.82006, The Simpsons Movie
Мультфильм, Комедия83 мин18+
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О фильме
Спрингфилд находится на грани экологической катастрофе. Местное озеро до того загрязнено отходами, что один-единственный бак, выброшенный туда Гомером, вынуждает экологов накрыть город гигантским куполом. Расстроенные горожане выгоняют Симпсонов из города. Теперь им предстоит вернуть любовь соседей и спасти город от изоляции.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэвид
Силверман
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- ДКАктриса
Джули
Кавнер
- НКАктриса
Нэнси
Картрайт
- ЯСАктриса
Ярдли
Смит
- Актёр
Хэнк
Азария
- ГШАктёр
Гарри
Ширер
- ПХАктриса
Памела
Хейден
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- Актёр
Альберт
Брукс
- КВАктёр
Карл
Видерготт
- ЭДСценарист
Эл
Джин
- ЙМСценарист
Йен
Макстон-Грэхэм
- ДМСценарист
Джордж
Мейер
- Сценарист
Дэвид
Миркин
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- МГПродюсер
Мэтт
Грейнинг
- ЭДПродюсер
Эл
Джин
- РСПродюсер
Ричард
Сакаи
- ВЮАктёр дубляжа
Владимир
Юматов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ДМХудожник
Дима
Маланичев
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер