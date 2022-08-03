Симпсоны в кино (фильм, 2006) смотреть онлайн

Спрингфилд находится на грани экологической катастрофе. Местное озеро до того загрязнено отходами, что один-единственный бак, выброшенный туда Гомером, вынуждает экологов накрыть город гигантским куполом. Расстроенные горожане выгоняют Симпсонов из города. Теперь им предстоит вернуть любовь соседей и спасти город от изоляции.

