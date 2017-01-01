Сильнее (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Основано на реальных событиях. Простой бостонец Джефф Баум поддерживает подругу-марафонистку и оказывается в эпицентре теракта. После взрыва Джефф приходит в сознание с ампутированными ногами, но находит в себе силы помочь в поимке террориста. Так Джефф становится национальным героем.



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