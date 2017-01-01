Сильнее
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Сильнее

Сильнее (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Stronger
Драмы114 мин18+

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Сюжет

Основано на реальных событиях. Простой бостонец Джефф Баум поддерживает подругу-марафонистку и оказывается в эпицентре теракта. После взрыва Джефф приходит в сознание с ампутированными ногами, но находит в себе силы помочь в поимке террориста. Так Джефф становится национальным героем.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сильнее»

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