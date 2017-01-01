Сильнее (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Stronger
Драмы114 мин18+
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Сюжет
Основано на реальных событиях. Простой бостонец Джефф Баум поддерживает подругу-марафонистку и оказывается в эпицентре теракта. После взрыва Джефф приходит в сознание с ампутированными ногами, но находит в себе силы помочь в поимке террориста. Так Джефф становится национальным героем.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Татьяна
Маслани
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- РЛАктёр
Рик
Лэйн
- НРАктёр
Нэйт
Ричман
- ЛКАктёр
Ленни
Кларк
- ПОАктриса
Патти
О’Нил
- Актёр
Клэнси
Браун
- КФАктриса
Кейт
Фицджеральд
- ДМАктёр
Дэнни
Маккарти
- ДПСценарист
Джон
Поллоно
- ДБСценарист
Джефф
Бауман
- Продюсер
Джейк
Джилленхол
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- Продюсер
Тодд
Либерман
- Продюсер
Мишель
Литвак
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- МБКомпозитор
Майкл
Брук