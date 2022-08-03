Шугарлендский экспресс (фильм, 1974) смотреть онлайн
8.01974, The Sugarland Express
Драма, Криминал105 мин18+
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О фильме
«Шугарлэнд Экспресс» основан на подлинной истории Лу Джин Поплин, которая похитила заключенного из техасской тюрьмы и вовлекла полицию в безумную погоню по всей территории штата, пытаясь спасти своего сына от грозящего ему усыновления приемными родителями.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актриса
Голди
Хоун
- БДАктёр
Бен
Джонсон
- МСАктёр
Майкл
Сакс
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- ГУАктёр
Грегори
Уэлкотт
- СКАктёр
Стив
Кэнэли
- ЛЛАктриса
Луиз
Лэтэм
- ХЗАктёр
Харрисон
Занук
- АКАктёр
А.Л.
Кэмп
- ДЛАктриса
Джесси
Ли Фултон
- ХБСценарист
Хэл
Барвуд
- МРСценарист
Мэттью
Роббинс
- Сценарист
Стивен
Спилберг
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДЭХудожник
Джо
Элвс
- ЭММонтажёр
Эдвард
М. Абромс
- ВФМонтажёр
Верна
Филдс
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс