Шугарлендский экспресс
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Шугарлендский экспресс

Шугарлендский экспресс (фильм, 1974) смотреть онлайн

8.01974, The Sugarland Express
Драма, Криминал105 мин18+

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О фильме

«Шугарлэнд Экспресс» основан на подлинной истории Лу Джин Поплин, которая похитила заключенного из техасской тюрьмы и вовлекла полицию в безумную погоню по всей территории штата, пытаясь спасти своего сына от грозящего ему усыновления приемными родителями.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шугарлендский экспресс»