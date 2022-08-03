Шугарлендский экспресс (фильм, 1974) смотреть онлайн

«Шугарлэнд Экспресс» основан на подлинной истории Лу Джин Поплин, которая похитила заключенного из техасской тюрьмы и вовлекла полицию в безумную погоню по всей территории штата, пытаясь спасти своего сына от грозящего ему усыновления приемными родителями.

