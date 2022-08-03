Черная комедия о лучших подружках, которые по воле случая оказываются втянутыми в гущу шпионских интриг. Фильм «Шпион, который меня кинул» ждет вас на Wink: динамичный боевик с Кейт МакКиннон и Милой Кунис.



День рождения Одри становится самым печальным в ее жизни, когда бойфренд Дрю неожиданно бросает девушку через СМС. В попытке забыть о своих переживаниях, главная героиня вместе с бесшабашной подругой Морган хочет сжечь вещи бывшего. Однако ее планы нарушает загадочный англичанин, который представляется сотрудником разведки и рассказывает, что Дрю был тайным агентом, на которого охотятся враги. Одри становится свидетелем гибели своего бывшего от рук наемника. Но перед своей кончиной он успевает передать ей необычный предмет, который нужно срочно доставить в столицу Австрии…



Фильм «Шпион, который меня кинул» (2018)


