Биография

Сэм Хьюэн — британский актер и продюсер. Родился в городе Нью-Галлоуэе 30 апреля 1980 года. Будущий кинодеятель учился в шотландской школе имени Джеймса Гиллеспи, однако позднее перевелся в более элитную школу Рудольфа Штейнера. После получения среднего образования Сэм поступил в Королевскую академию музыки и драмы, а параллельно с учебой он участвовал в театральных постановках и даже удостоился номинации на премию Лоуренса Оливье. Впервые Сэм Хьюэн появился на телеэкранах в сериале 1989 года «Магическое зеркало». Также актера можно увидеть в сериалах «Чисто английские убийства», «Врачи» и «Ривер-Сити». Настоящий успех пришел к артисту после съемок в сериале «Чужестранка» в 2014 году.