Шоколад (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.32000, Chocolat
Драма, Мелодрама116 мин18+
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О фильме
Как-то зимним днем в тихом городке появляется молодая женщина по имени Виенн. Она открывает необычный шоколадный магазин. Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. Но только когда в город приезжает Ру, Виенн, наконец, смогла понять свои собственные…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Лена
Олин
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- ВТАктриса
Виктория
Тивисоль
- ХОАктёр
Хью
О’Конор
- Актёр
Петер
Стормаре
- ЛКАктриса
Лесли
Карон
- РНСценарист
Роберт
Нелсон Джекобс
- ДХСценарист
Джоанн
Харрис
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- КГПродюсер
Кит
Голден
- ЛХПродюсер
Лесли
Холлерэн
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВРАктриса дубляжа
Виктория
Радунская
- АЛАктёр дубляжа
Аристарх
Ливанов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЛРХудожница
Люси
Ричардсон
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман