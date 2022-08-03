Как-то зимним днем в тихом городке появляется молодая женщина по имени Виенн. Она открывает необычный шоколадный магазин. Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. Но только когда в город приезжает Ру, Виенн, наконец, смогла понять свои собственные…

