Шоколад
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Шоколад

Шоколад (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.32000, Chocolat
Драма, Мелодрама116 мин18+

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О фильме

Как-то зимним днем в тихом городке появляется молодая женщина по имени Виенн. Она открывает необычный шоколадный магазин. Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. Но только когда в город приезжает Ру, Виенн, наконец, смогла понять свои собственные…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоколад»