Шазам! (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Воспитанник многодетной приeмной семьи Билли Бэтсон волшебным образом попадает к седовласому магу по имени Шазам, который делает парня своим преемником. Потянет ли простой мальчишка груз сверхспособностей и супергеройский образ взрослого мужчины в красном костюме из спандекса?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Ф. Сандберг
- Актёр
Закари
Ливай
- ЭЭАктёр
Эшер
Энджел
- Актёр
Джек
Дилан Грейзер
- Актёр
Марк
Стронг
- ГКАктриса
Грейс
Кэролайн Карри
- АБАктёр
Адам
Броди
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ФХАктриса
Фэйт
Херман
- МГАктриса
Миган
Гуд
- МБАктриса
Мишель
Борт
- ГГСценарист
Генри
Гайден
- ДЛСценарист
Даррен
Лемке
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- Продюсер
Дэни
Гарсиа
- ХГПродюсер
Хирам
Гарсиа
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актёр дубляжа
Игорь
Гордин
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- МАОператор
Максим
Александр
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш