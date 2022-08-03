Шазам!
Wink
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Шазам!
9.22019, Shazam!
Фэнтези, Боевик126 мин12+

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Шазам! (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Воспитанник многодетной приeмной семьи Билли Бэтсон волшебным образом попадает к седовласому магу по имени Шазам, который делает парня своим преемником. Потянет ли простой мальчишка груз сверхспособностей и супергеройский образ взрослого мужчины в красном костюме из спандекса?

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шазам!»