Шан-Чи и легенда десяти колец (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фантастический супергеройский фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» — боевик от Marvel, в котором герои с помощью могущественного артефакта пытаются исправить ошибки прошлого.



Молодой человек по имени Шан-Чи живет обычной жизнью в Сан-Франциско и работает парковщиком. Однако внезапно его отец — лидер таинственной организации «Десять колец» — требует, чтобы юноша вернулся к жизни, от которой тот пытался убежать. Шан-Чи предстоит сразиться с армией наемников, раскрыть тайны семьи и принять собственное наследие.



Если вы восхищаетесь восточными боевиками с их выверенной и отточенной хореографией поединков, вам непременно стоит смотреть «Шан-Чи и легенда десяти колец». Но зрелищные драки — далеко не единственное достоинство фильма: хороший юмор, яркие персонажи и захватывающая семейная драма точно не дадут заскучать.



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