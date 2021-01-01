Шан-Чи и легенда десяти колец
Wink
Фильмы
Шан-Чи и легенда десяти колец
9.02021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Фэнтези, Фантастика127 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Шан-Чи и легенда десяти колец (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Фантастический супергеройский фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» — боевик от Marvel, в котором герои с помощью могущественного артефакта пытаются исправить ошибки прошлого.

Молодой человек по имени Шан-Чи живет обычной жизнью в Сан-Франциско и работает парковщиком. Однако внезапно его отец — лидер таинственной организации «Десять колец» — требует, чтобы юноша вернулся к жизни, от которой тот пытался убежать. Шан-Чи предстоит сразиться с армией наемников, раскрыть тайны семьи и принять собственное наследие.

Если вы восхищаетесь восточными боевиками с их выверенной и отточенной хореографией поединков, вам непременно стоит смотреть «Шан-Чи и легенда десяти колец». Но зрелищные драки — далеко не единственное достоинство фильма: хороший юмор, яркие персонажи и захватывающая семейная драма точно не дадут заскучать.

Шан-Чи и легенда десяти колец смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Австралия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»