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Шан-Чи и легенда десяти колец (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический супергеройский фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» — боевик от Marvel, в котором герои с помощью могущественного артефакта пытаются исправить ошибки прошлого.
Молодой человек по имени Шан-Чи живет обычной жизнью в Сан-Франциско и работает парковщиком. Однако внезапно его отец — лидер таинственной организации «Десять колец» — требует, чтобы юноша вернулся к жизни, от которой тот пытался убежать. Шан-Чи предстоит сразиться с армией наемников, раскрыть тайны семьи и принять собственное наследие.
Если вы восхищаетесь восточными боевиками с их выверенной и отточенной хореографией поединков, вам непременно стоит смотреть «Шан-Чи и легенда десяти колец». Но зрелищные драки — далеко не единственное достоинство фильма: хороший юмор, яркие персонажи и захватывающая семейная драма точно не дадут заскучать.
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СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Дестин
Дэниел Креттон
- СЛАктёр
Симу
Лю
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ААктриса
Аквафина
- Актриса
Мишель
Йео
- ЧМАктриса
Чжан
Мэнъэр
- ЧФАктриса
Чэнь
Фала
- РЧАктёр
Ронни
Чиэн
- ФМАктёр
Флориан
Мунтяну
- Актёр
Бен
Кингсли
- ЮВАктёр
Юэнь
Ва
- СЭСценарист
Стив
Энглхарт
- ДССценарист
Джим
Старлин
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- ГПАктриса дубляжа
Галина
Понятовская
- ЕШАктриса дубляжа
Елизавета
Шэйх
- ЖЭХудожница
Жан
Эдвардс
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ГЮМонтажёр
Гарри
Юн
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДПКомпозитор
Джоэль
П. Уэст