Шаг вперед 4
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Шаг вперед 4

Шаг вперед 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Step Up Revolution
Драмы, Мелодрамы94 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в Шона — юношу, чья танцевальная труппа устраивает музыкальные флэшмобы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шаг вперед 4»

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