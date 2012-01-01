Шаг вперед 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в Шона — юношу, чья танцевальная труппа устраивает музыкальные флэшмобы.



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