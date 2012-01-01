Шаг вперед 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Step Up Revolution
Драмы, Мелодрамы94 мин12+
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Сюжет
Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в Шона — юношу, чья танцевальная труппа устраивает музыкальные флэшмобы.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Спир
- Актёр
Райан
Гузман
- КМАктриса
Кэтрин
МакКормик
- МГАктёр
Миша
Гэбриел Хэмилтон
- ККАктриса
Клеопатра
Коулмэн
- ТДАктёр
Томми
Дьюи
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- ММАктриса
Миа
Майклс
- МБАктриса
Меган
Бун
- М«Актёр
Майкл
«Ксено» Лэнджбек
- СБАктёр
Стивен
Босс
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- ГГПродюсер
Гаррет
Грант
- Продюсер
Адам
Шенкман
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ЧДХудожник
Чарльз
Дабо мл.
- РХХудожница
Ребекка
Хофхерр
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман