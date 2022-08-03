Шафер напрокат
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Шафер напрокат

Шафер напрокат (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.32015, The Wedding Ringer
Комедия97 мин18+

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О фильме

Главный герой женится на девушке своей мечты. Он купил кольца и смокинг, оплатил шикарный ресторан, но для идеальной церемонии не хватает маленькой детали — друзей жениха. Эту «услугу» он находит в специальном агентстве, где напрокат получает целый комплект «друзей»…

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шафер напрокат»