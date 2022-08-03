Шафер напрокат (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.32015, The Wedding Ringer
Комедия97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главный герой женится на девушке своей мечты. Он купил кольца и смокинг, оплатил шикарный ресторан, но для идеальной церемонии не хватает маленькой детали — друзей жениха. Эту «услугу» он находит в специальном агентстве, где напрокат получает целый комплект «друзей»…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джереми
Гарелик
- Актёр
Кевин
Харт
- Актёр
Джош
Гэд
- Актриса
Кейли
Куоко
- ЭКАктёр
Эффион
Крокетт
- ХГАктёр
Хорхе
Гарсиа
- ДГАктёр
Дэн
Гилл
- КХАктёр
Кори
Холкомб
- КХАктёр
Кен
Ховард
- ККАктёр
Колин
Кэйн
- Актриса
Клорис
Личмен
- Сценарист
Джереми
Гарелик
- ДЛСценарист
Джей
Лавендер
- КБПродюсер
Крис
Бремнер
- ЗДПродюсер
Зэнн
Дивайн
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц