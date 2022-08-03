Главный герой женится на девушке своей мечты. Он купил кольца и смокинг, оплатил шикарный ресторан, но для идеальной церемонии не хватает маленькой детали — друзей жениха. Эту «услугу» он находит в специальном агентстве, где напрокат получает целый комплект «друзей»…

