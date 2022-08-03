Сердце дракона: Битва за огненное сердце (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.82017, Dragonheart: Battle for the Heartfire
Фэнтези93 мин12+
О фильме
Продолжение фэнтези-саги. У короля Гарета рождаются дочь и сын, которые получают метку дракона, связывающую каждого из них с Драго. Когда Гарет умирает, повзрослевшие брат и сестра начинают соперничать за престол. Дракон Драго пытается примирить родственников и спасти королевство от смуты.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
