Сердце дракона: Битва за огненное сердце HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Сердце дракона: Битва за огненное сердце HD»

Режиссёры

Патрик Сиверсен

Patrik Syversen
Режиссёр

Актёры

Патрик Стюарт

Patrick Stewart
АктёрDrago
Том Рис Харрис

Tom Rhys Harries
АктёрEdric
Джессамин-Блисс Белл

Jessamine-Bliss Bell
АктрисаMeghan
Тэмзин Мёрчант

Tamzin Merchant
АктрисаQueen Rhonu
Андре Эриксен

André Eriksen
АктёрThorgrim
Ричард Кордери

Richard Cordery
Актёр
Мартин Хатсон

Martin Hutson
Актёр
Делрой Браун

Delroy Brown
АктёрCouncilor Marrakar
Тёрло Конвери

Turlough Convery
Актёр
Льюис Маккиннон

Lewis Mackinnon
Актёр

Сценаристы

Мэттью Фейтшанс

Matthew Feitshans
Сценарист
Патрик Рид Джонсон

Patrick Read Johnson
Сценарист
Чарльз Эдвард Пог

Charles Edward Pogue
Сценарист

Продюсеры

Раффаэлла Де Лаурентис

Raffaella De Laurentiis
Продюсер
Мэттью Фейтшанс

Matthew Feitshans
Продюсер
Хестер Харгетт

Hester Hargett
Продюсер
Богдан Монцеа

Bogdan Moncea
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа

Композиторы

Марк МакКензи

Mark McKenzie
Композитор