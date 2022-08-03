Сентенция
Wink
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Сентенция
5.32020, Сентенция
Драма96 мин18+

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Сентенция (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Прошедший ГУЛАГ поэт и писатель Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать его творчество воедино и расшифровать каждое слово.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сентенция»