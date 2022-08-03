Сентенция (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Прошедший ГУЛАГ поэт и писатель Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать его творчество воедино и расшифровать каждое слово.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДРРежиссёр
Дмитрий
Рудаков
- АРАктёр
Александр
Рязанцев
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ИКАктёр
Иван
Краско
- АКАктриса
Алёна
Константинова
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- ВЖАктёр
Валерий
Жуков
- СМАктёр
Сергей
Марин
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- МКАктриса
Магдалина
Кощеева
- ДРСценарист
Дмитрий
Рудаков
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ПГПродюсер
Павел
Горин
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ПГХудожница
Полина
Гречко
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Рудаков
- АФОператор
Алексей
Филиппов
- ССКомпозитор
Степан
Севастьянов