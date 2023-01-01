Биография

Александр Рязанцев – актер театра и кино, родился 14 июля 1949 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Дом на Дюнах», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Бедный, бедный Павел», «Столыпин... Невыученные уроки» и др. В 1972 году стал выпускником театрального училища в Ярославле. Получив актерскую специальность, участвовал в постановках Петербургского ТЮЗа, Костромского театра, затем служил в русском театре Эстонии. С 1987 года выступал на сцене театра на Литейном. Первым фильмом Александра Рязанцева стал приключенческий детектив «Дом на Дюнах». После небольшого перерыва в кинокарьере актер сыграл в популярном многосерийном криминальном фильме «Бандитский Петербург», в котором исполнил роль офицера ГУВД. Также участвовал в других рейтинговых сериалах – «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и др. В 2003 году на экраны вышла историческая кинокартина «Бедный, бедный Павел», в которой актер исполнил роль генерала Семеновского полка. Затем участвовал в фильмах «Любовь императора» и «Столыпин... Невыученные уроки», «Фаворит», «Мушкетеры Екатерины» и др. В 2007 году на экраны вышел многосерийный детектив «Попытка к бегству», в котором актер исполнил роль начальника криминальной милиции. Небольшая роль Александру Рязанцеву досталась в экранизации романа «Анна Каренина». В 2016 году снялся в сериалах «Мата Хари», «Троцкий».