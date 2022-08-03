Семья (фильм, 2018) смотреть онлайн
Американская комедийная драма «Семья» — фильм, снятый Лорой Стайнел, о взрослении, ответственности и поиске своего места в мире.
Успешная, но замкнутая карьеристка Кейт живет только работой и старается избегать любых привязанностей. Любовь, дружба да и просто приятельские отношения — для нее этого не существует. Все меняется, когда Джо — брат Кейт — просит ее присмотреть за 13-летней племянницей Мэдди. Девочка — полная противоположность тети: неуверенная в себе, неловкая и мечтающая стать джаггало — влиться в среду поклонников хип-хоп-группы Insane Clown Posse. Для женщины это задание кажется катастрофой, но постепенно между Кейт и Мэдди возникает глубокая эмоциональная связь.
Если ищете странное, но при этом душевное и искреннее кино, то вы пришли по адресу. Смотреть фильм «Семья» стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить о важном: любви, принятии и родстве душ.
- ЛСРежиссёр
Лора
Стайнел
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- БВАктриса
Брин
Вейл
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актриса
Джесси
Эннис
- ББАктриса
Блэр
Беекен
- Актёр
Мэтт
Уолш
- ККАктриса
Каран
Кендрик
- Актриса
Эллисон
Толман
- ЭЭАктёр
Эрик
Эдельштейн
- КМАктриса
Кейт
МакКиннон
- ЛССценарист
Лора
Стайнел
- Продюсер
Джереми
Гарелик
- СНПродюсер
Сью
Нэйгл
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- МСОператор
Майкл
Симмондс