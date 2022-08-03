Семья (фильм, 2018) смотреть онлайн

Семья
7.72018, Family
Комедия81 мин18+

Американская комедийная драма «Семья» — фильм, снятый Лорой Стайнел, о взрослении, ответственности и поиске своего места в мире.

Успешная, но замкнутая карьеристка Кейт живет только работой и старается избегать любых привязанностей. Любовь, дружба да и просто приятельские отношения — для нее этого не существует. Все меняется, когда Джо — брат Кейт — просит ее присмотреть за 13-летней племянницей Мэдди. Девочка — полная противоположность тети: неуверенная в себе, неловкая и мечтающая стать джаггало — влиться в среду поклонников хип-хоп-группы Insane Clown Posse. Для женщины это задание кажется катастрофой, но постепенно между Кейт и Мэдди возникает глубокая эмоциональная связь.

Если ищете странное, но при этом душевное и искреннее кино, то вы пришли по адресу. Смотреть фильм «Семья» стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить о важном: любви, принятии и родстве душ.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb