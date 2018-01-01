Wink
Семейный призрак
Актёры и съёмочная группа фильма «Семейный призрак»

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейный призрак»

Режиссёры

Александр Бабаев

Режиссёр

Актёры

Максим Лагашкин

АктёрВасилий Кирсанов
Никита Кологривый

АктёрСерега
Оксана Акиньшина

АктрисаСветлана Кирсанова
Кристина Корбут

Актриса
Арина Савостьянова

Актриса
Юлия Сулес

Актриса
Егор Леонтьев

Актёр
Ульяна Донскова

АктрисаАнжела

Сценаристы

Василий Ровенский

Сценарист
Мария Матвеева

Сценарист

Продюсеры

Василий Ровенский

Продюсер
Максим Рогальский

Продюсер
Ксения Егорова

Продюсер
Тамара Тарасенко

Продюсер
Элина Уральская

Продюсер

Операторы

Артём Тарасенков

Оператор