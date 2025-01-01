Фильм Семейный призрак

Семейный призрак
Комедия, Фантастика6+
Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD

