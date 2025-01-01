Фильм Семейный призрак
Комедия, Фантастика6+
О фильме
Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александр
Бабаев
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Кристина
Корбут
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актриса
Юлия
Сулес
- ЕЛАктёр
Егор
Леонтьев
- УДАктриса
Ульяна
Донскова
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ММСценарист
Мария
Матвеева
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Рогальский
- КЕПродюсер
Ксения
Егорова
- ТТПродюсер
Тамара
Тарасенко
- ЭУПродюсер
Элина
Уральская
- АТОператор
Артём
Тарасенков