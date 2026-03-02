Семейный план 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Family Plan 2
Боевик, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дни работы киллером дляДэна Моргана подошли кконцу. Теперь мужчина работает консультантом побезопасности илишь хочет провести рождественские каникулы вместе ссемьёй, ноего дочь Нина сейчас учится вАнглии, астарший сынКайл предпочитает компьютерные игры общению сродителями. Когда Дэнполучает заказ отбанка изЛондона, онрешает использовать этувозможность, чтобы воссоединить семью наРождество вовремя поездки. Однако вАнглии Дэнсталкивается сосвоим единокровным братом Финном, который хочет завладеть криминальной империей ихотца иотомстить Дэну.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Боевик
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Мишель
Монахэн
- КХАктёр
Кит
Харингтон
- Актриса
Зои
Маргарет Коллетти
- ВКАктёр
Ван
Кросби
- РЭАктёр
Реда
Эльазуар
- СБАктриса
Сидсе
Бабетт Кнудсен
- СБАктёр
Санджив
Бхаскар
- ДТАктриса
Дэйзи
Торм
- ПБАктёр
Пол
Бестерман
- ЛНАктриса
Люси
Ньюман-Уильямс
- ПКАктёр
Патрик
Кавано
- ГБАктриса
Гиги
Бурдорф
- ДКАктриса
Дженнифер
К Престон
- ГРАктёр
Гленн
Рэйдж
- АКАктриса
Анна
Керк
- ДСАктриса
Джойс
Спрингер
- ППАктёр
Питер
Паркер Менса
- ЛЛАктриса
Лорел
Лефкоу
- ТБАктёр
Тео
Бугуно
- ДФАктёр
Дэниэл
Фирн
- ЭДАктриса
Эмбер
Дойл
- ТААктриса
Тара
Алексис
- АААктриса
Арета
Айех
- МРАктриса
Монтсеррат
Ройг Де Пуг
- ЛВАктёр
Логан
Вонг
- ТФАктёр
Томас
Форбс-Джонсон
- ДДАктёр
Даниэль
Де Бург
- ТМАктриса
Тара
Мэкен
- ДФАктёр
Джейк
Фэйрбразер
- ДКСценарист
Дэвид
Коггшолл
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз