Семейный план 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Дни работы киллером дляДэна Моргана подошли кконцу. Теперь мужчина работает консультантом побезопасности илишь хочет провести рождественские каникулы вместе ссемьёй, ноего дочь Нина сейчас учится вАнглии, астарший сынКайл предпочитает компьютерные игры общению сродителями. Когда Дэнполучает заказ отбанка изЛондона, онрешает использовать этувозможность, чтобы воссоединить семью наРождество вовремя поездки. Однако вАнглии Дэнсталкивается сосвоим единокровным братом Финном, который хочет завладеть криминальной империей ихотца иотомстить Дэну.

