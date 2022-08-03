Сэлинджер (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Salinger
Документальный119 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает об одном из самых известных писателей XX века, чья книга «Над пропастью во ржи» сформировала мировоззрение нескольких поколений. Через десять лет после выхода в свет его самого известного романа он стал затворником, но продолжал писать на протяжении ещe сорока лет, до самой смерти.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb