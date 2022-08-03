Сэлинджер
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Сэлинджер

Сэлинджер (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Salinger
Документальный119 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает об одном из самых известных писателей XX века, чья книга «Над пропастью во ржи» сформировала мировоззрение нескольких поколений. Через десять лет после выхода в свет его самого известного романа он стал затворником, но продолжал писать на протяжении ещe сорока лет, до самой смерти.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb