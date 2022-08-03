Фильм рассказывает об одном из самых известных писателей XX века, чья книга «Над пропастью во ржи» сформировала мировоззрение нескольких поколений. Через десять лет после выхода в свет его самого известного романа он стал затворником, но продолжал писать на протяжении ещe сорока лет, до самой смерти.

