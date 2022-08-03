Секс в большом городе 2
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Секс в большом городе 2

Секс в большом городе 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.22010, Sex and the City
Драма, Комедия140 мин18+

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О фильме

Саманта, Шарлота, Кэрри и Миранда решают устроить себе незабываемые каникулы, забыв о повседневных заботах и отдавшись упоенному отдыху. Привычную жизнь в Нью-Йорке они меняют на экзотические уголки мира, где в каждом из них обаятельную четверку гламурных подруг поджидают сюрпризы и развлечения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секс в большом городе 2»