Секс в большом городе 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

Саманта, Шарлота, Кэрри и Миранда решают устроить себе незабываемые каникулы, забыв о повседневных заботах и отдавшись упоенному отдыху. Привычную жизнь в Нью-Йорке они меняют на экзотические уголки мира, где в каждом из них обаятельную четверку гламурных подруг поджидают сюрпризы и развлечения.



