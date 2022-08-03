Секс в большом городе 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.22010, Sex and the City
Драма, Комедия140 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Саманта, Шарлота, Кэрри и Миранда решают устроить себе незабываемые каникулы, забыв о повседневных заботах и отдавшись упоенному отдыху. Привычную жизнь в Нью-Йорке они меняют на экзотические уголки мира, где в каждом из них обаятельную четверку гламурных подруг поджидают сюрпризы и развлечения.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актриса
Ким
Кэтролл
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- УГАктёр
Уилли
Гарсон
- КНАктёр
Крис
Нот
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- Актёр
Марио
Кантоне
- МЧАктриса
Мингли
Чен
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- ДССценарист
Даррен
Стар
- КБСценарист
Кендес
Бушнелл
- МППродюсер
Майкл
Патрик Кинг
- Продюсер
Сара
Джессика Паркер
- ДСПродюсер
Даррен
Стар
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман