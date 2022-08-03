Секс по дружбе
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Секс по дружбе

Секс по дружбе (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Friends with Benefits
Мелодрама, Драма105 мин18+

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О фильме

Главная героиня — сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако, эти проблемы оказываются надуманными, после того как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все условия для бурного романа и столкновения характеров и желаний.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секс по дружбе»