Секс по дружбе (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Friends with Benefits
Мелодрама, Драма105 мин18+
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О фильме
Главная героиня — сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако, эти проблемы оказываются надуманными, после того как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все условия для бурного романа и столкновения характеров и желаний.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Уилл
Глак
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актриса
Мила
Кунис
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актриса
Дженна
Элфман
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Брайан
Гринберг
- НГАктёр
Нолан
Гулд
- ШУАктёр
Шон
Уайт
- Актриса
Катрин
Рейтман
- Сценарист
Уилл
Глак
- ХПСценарист
Харли
Пейтон
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- Продюсер
Уилл
Глак
- Продюсер
Джанет
Цукер
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- БДХудожник
Бо
Джонсон
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- СКХудожница
Синди
Коберн
- МГОператор
Майкл
Грейди