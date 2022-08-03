Главная героиня — сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако, эти проблемы оказываются надуманными, после того как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все условия для бурного романа и столкновения характеров и желаний.

