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Секс Гуру

Секс Гуру (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, The Love Guru
Комедии83 мин18+

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Сюжет

Питка, воспитанный многочисленными гуру вне родной культуры американец, возвращается в Штаты в надежде стать популярным психотерапевтом. Первым вызовом его способностям станет трудный случай с хоккеистом-профи, от которого жена ушла к конкуренту.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секс Гуру»

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