Секс Гуру (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The Love Guru
Комедии83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Питка, воспитанный многочисленными гуру вне родной культуры американец, возвращается в Штаты в надежде стать популярным психотерапевтом. Первым вызовом его способностям станет трудный случай с хоккеистом-профи, от которого жена ушла к конкуренту.
Се�кс Гуру смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
3.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Актёр
Майк
Майерс
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- РМАктёр
Романи
Малко
- МГАктриса
Миган
Гуд
- Актёр
Омид
Джалили
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актриса
Джессика
Симпсон
- КУАктёр
Канье
Уэст
- ДЧАктёр
Дипак
Чопра
- Сценарист
Майк
Майерс
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Майк
Майерс
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ДДХудожник
Дэвид
Дж. Фремлин
- КПХудожница
Карен
Патч
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ЛХМонтажёр
Ли
Хэксалл
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон