Секс Гуру (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Питка, воспитанный многочисленными гуру вне родной культуры американец, возвращается в Штаты в надежде стать популярным психотерапевтом. Первым вызовом его способностям станет трудный случай с хоккеистом-профи, от которого жена ушла к конкуренту.



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