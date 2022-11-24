Сдвиг
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Сдвиг (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.82006, Сдвиг
Боевик, Криминал106 мин18+

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О фильме

Молодой ученый-сейсмолог, живущий в Амстердаме, и популярная журналистка невольно становятся участниками смертельной игры, которую ведет международный синдикат, вынашивающий планы захвата власти в бывших южных республиках СССР, при помощи сейсмического оружия. В дело вмешиваются российские спецслужбы, обеспечивающие безопасность саммита глав государств Каспийского региона...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сдвиг»