Молодой ученый-сейсмолог, живущий в Амстердаме, и популярная журналистка невольно становятся участниками смертельной игры, которую ведет международный синдикат, вынашивающий планы захвата власти в бывших южных республиках СССР, при помощи сейсмического оружия. В дело вмешиваются российские спецслужбы, обеспечивающие безопасность саммита глав государств Каспийского региона...

