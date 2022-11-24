Сдвиг (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.82006, Сдвиг
Боевик, Криминал106 мин18+
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О фильме
Молодой ученый-сейсмолог, живущий в Амстердаме, и популярная журналистка невольно становятся участниками смертельной игры, которую ведет международный синдикат, вынашивающий планы захвата власти в бывших южных республиках СССР, при помощи сейсмического оружия. В дело вмешиваются российские спецслужбы, обеспечивающие безопасность саммита глав государств Каспийского региона...
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
3.4 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актёр
Иван
Бортник
- Актриса
Анна
Чурина
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Борис
Галкин
- ЕИАктриса
Елена
Исаева
- Актёр
Сергей
Векслер
- ВКСценарист
Владимир
Кильбург
- Сценарист
Александр
Велединский
- МХСценарист
Марат
Хисяметдинов
- ВКПродюсер
Владимир
Кильбург
- АЧМонтажёр
Александр
Чурпаков
- Оператор
Сергей
Мокрицкий
- ЕКОператор
Евгений
Корженков
- ДМКомпозитор
Денис
Майданов