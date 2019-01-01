Счастливого нового дня смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Happy Death Day 2U
Ужасы, Детективы95 мин18+
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Сюжет
Райан проводит очередной научный опыт, и это становится причиной появления новой временной петли. И, конечно, туда попадает бедняжка Триш, которая полтора года назад многократно умирала и воскресала в свой день рождения. Что ждет героиню на этот раз и раскроет ли она секрет маньяка в маске?
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Ужасы, Детективы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристофер
Лэндон
- Актриса
Джессика
Рот
- ИБАктёр
Израэль
Бруссар
- ФВАктёр
Фи
Ву
- Актёр
Сурадж
Шарма
- СЯАктриса
Сара
Яркин
- РМАктриса
Рэйчел
Мэттьюз
- РМАктриса
Руби
Модайн
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эйткин
- ЛКАктриса
Лаура
Клифтон
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- СЛСценарист
Скотт
Лобделл
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ТООператор
Тоби
Оливер
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири