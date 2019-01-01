Счастливого нового дня смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Райан проводит очередной научный опыт, и это становится причиной появления новой временной петли. И, конечно, туда попадает бедняжка Триш, которая полтора года назад многократно умирала и воскресала в свой день рождения. Что ждет героиню на этот раз и раскроет ли она секрет маньяка в маске?



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