Счастливого нового дня смерти
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Счастливого нового дня смерти

Счастливого нового дня смерти (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Happy Death Day 2U
Ужасы, Детективы95 мин18+

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Сюжет

Райан проводит очередной научный опыт, и это становится причиной появления новой временной петли. И, конечно, туда попадает бедняжка Триш, которая полтора года назад многократно умирала и воскресала в свой день рождения. Что ждет героиню на этот раз и раскроет ли она секрет маньяка в маске?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика, Ужасы, Детективы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливого нового дня смерти»

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