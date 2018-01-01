Wink
Счастливчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливчик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливчик»

Режиссёры

Джил Кэйтс мл.

Gil Cates Jr.
Режиссёр

Актёры

Колин Хэнкс

Colin Hanks
АктёрBen Keller
Эри Грейнор

Ari Graynor
АктрисаLucy St. Martin
Энн-Маргрет

Ann-Margret
АктрисаPauline Keller
Джеффри Тэмбор

Jeffrey Tambor
АктёрDetective Harold Waylon
Адам Хэррингтон

Adam J. Harrington
АктёрSteve Mason
Мими Роджерс

Mimi Rogers
АктрисаMs. Brand
Том Амандес

Tom Amandes
АктёрJonathan
Мишель Дэвидсон

Michelle Davidson
АктрисаLeslie Singer
Оливия Сэтер

Olivia Sather
Актриса

Сценаристы

Кент Саблитти

Kent Sublette
Сценарист
Gil Cates Jr.
Сценарист

Продюсеры

Джил Кэйтс мл.

Gil Cates Jr.
Продюсер
Мэттью Е. Чоссе

Matthew E. Chausse
Продюсер
Стив Кьюбайн

Steve Cubine
Продюсер

Художники

Тони Суонси

Tony Swansey
Художник

Монтажёры

Грегори Плоткин

Gregory Plotkin
Монтажёр

Операторы

Даррен Жене

Darren Genet
Оператор