Счастливчик (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Lucky
Комедия96 мин18+
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О фильме
Это походило на осуществившуюся мечту, когда главный герой фильма, Бен Келлер, выиграл в крупную лотерею. Он чувствует себя гораздо более уверенным в том, чтобы приударить за Люси, его давней любовью. Однако, как быть с тем фактом, что Бен – серийный убийца?
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДКРежиссёр
Джил
Кэйтс мл.
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актриса
Энн-Маргрет
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- АХАктёр
Адам
Хэррингтон
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ТААктёр
Том
Амандес
- МДАктриса
Мишель
Дэвидсон
- ОСАктриса
Оливия
Сэтер
- КССценарист
Кент
Саблитти
- ДКСценарист
Джил
Кэйтс мл.
- ДКПродюсер
Джил
Кэйтс мл.
- МЕПродюсер
Мэттью
Е. Чоссе
- СКПродюсер
Стив
Кьюбайн
- ТСХудожник
Тони
Суонси
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин
- ДЖОператор
Даррен
Жене