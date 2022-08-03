Это походило на осуществившуюся мечту, когда главный герой фильма, Бен Келлер, выиграл в крупную лотерею. Он чувствует себя гораздо более уверенным в том, чтобы приударить за Люси, его давней любовью. Однако, как быть с тем фактом, что Бен – серийный убийца?

