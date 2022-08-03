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Счастливчик

Счастливчик (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Lucky
Комедия96 мин18+

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О фильме

Это походило на осуществившуюся мечту, когда главный герой фильма, Бен Келлер, выиграл в крупную лотерею. Он чувствует себя гораздо более уверенным в том, чтобы приударить за Люси, его давней любовью. Однако, как быть с тем фактом, что Бен – серийный убийца?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливчик»