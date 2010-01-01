Сайрус (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Джон семь лет в разводе и ведет тихую жизнь одинокого человека. Бывшая жена решает, что герою необходимы перемены, и зовет его на вечеринку, где Джон знакомится с очаровательной Молли. У них завязываются отношения, которые так и норовит испортить инфантильный взрослый сын Молли – Сайрус.



Сайрус смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.