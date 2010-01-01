Сайрус (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Cyrus
Драмы, Мелодрамы87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Джон семь лет в разводе и ведет тихую жизнь одинокого человека. Бывшая жена решает, что герою необходимы перемены, и зовет его на вечеринку, где Джон знакомится с очаровательной Молли. У них завязываются отношения, которые так и норовит испортить инфантильный взрослый сын Молли – Сайрус.
Сайрус смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джей
Дюпласс
- МДРежиссёр
Марк
Дюпласс
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Джона
Хилл
- Актриса
Мариса
Томей
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Мэтт
Уолш
- ДМАктриса
Дайан
Мизота
- КУАктриса
Кэти
Уиттс
- КААктриса
Кэтрин
Аселтон
- ДДАктриса
Джэми
Доннелли
- ТГАктёр
Тим
Гини
- МДСценарист
Марк
Дюпласс
- Сценарист
Джей
Дюпласс
- МЭПродюсер
Майкл
Элленберг
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Продюсер
Тони
Скотт
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс