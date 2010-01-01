Сайрус
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Сайрус

Сайрус (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Cyrus
Драмы, Мелодрамы87 мин18+

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Сюжет

Джон семь лет в разводе и ведет тихую жизнь одинокого человека. Бывшая жена решает, что герою необходимы перемены, и зовет его на вечеринку, где Джон знакомится с очаровательной Молли. У них завязываются отношения, которые так и норовит испортить инфантильный взрослый сын Молли – Сайрус.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb