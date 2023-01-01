Санкция на пике Эйгера (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, The Eiger Sanction
Боевики, Триллеры123 мин18+
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Сюжет
Бывший агент спецслужб США Джонатан Хемлок преподает историю живописи и коллекционирует произведения искусства. Впрочем, иногда ему приходится возвращаться к опасной работе. На сей раз он должен разыскать в Швейцарских Альпах и убить преступника, виновного в гибели одного из спецагентов.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- ВМАктриса
Вонетта
Макги
- ДКАктёр
Джек
Кэссиди
- ХБАктриса
Хайди
Брюль
- ТДАктёр
Тэйер
Дэвид
- РШАктёр
Райнер
Шёне
- ЖБАктёр
Жан-Пьер
Бернар
- БВАктриса
Бренда
Венус
- УМСценарист
Уоррен
Мерфи
- РУСценарист
Род
Уитакер
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ФУМонтажёр
Феррис
Уэбстер
- ФСОператор
Фрэнк
Стенли
- УНОператор
Уильям
Н. Кларк
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс