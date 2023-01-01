Санкция на пике Эйгера
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Санкция на пике Эйгера

Санкция на пике Эйгера (фильм, 1975) смотреть онлайн

1975, The Eiger Sanction
Боевики, Триллеры123 мин18+

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Сюжет

Бывший агент спецслужб США Джонатан Хемлок преподает историю живописи и коллекционирует произведения искусства. Впрочем, иногда ему приходится возвращаться к опасной работе. На сей раз он должен разыскать в Швейцарских Альпах и убить преступника, виновного в гибели одного из спецагентов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Санкция на пике Эйгера»

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