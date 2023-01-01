Санкция на пике Эйгера (фильм, 1975) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший агент спецслужб США Джонатан Хемлок преподает историю живописи и коллекционирует произведения искусства. Впрочем, иногда ему приходится возвращаться к опасной работе. На сей раз он должен разыскать в Швейцарских Альпах и убить преступника, виновного в гибели одного из спецагентов.



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