Сама жизнь (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.02018, Life Itself
Драма, Мелодрама112 мин18+

О фильме

Мелодрама, созданная из нескольких историй, объединенных сквозным сюжетом. Во время свадебного путешествия беременная американка попадает под колеса автобуса, и супруг отчаянно пытается еe спасти. В дальнейшем подобные события повторяются с разными людьми в разных частях света.

Страна
США, Испания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сама жизнь»