Сама жизнь (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.02018, Life Itself
Драма, Мелодрама112 мин18+
О фильме
Мелодрама, созданная из нескольких историй, объединенных сквозным сюжетом. Во время свадебного путешествия беременная американка попадает под колеса автобуса, и супруг отчаянно пытается еe спасти. В дальнейшем подобные события повторяются с разными людьми в разных частях света.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэн
Фогельман
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- Актёр
Мэнди
Пэтинкин
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- Актриса
Оливия
Кук
- СПАктёр
Серхио
Перис-Менчета
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ЛКАктриса
Лайа
Коста
- АМАктёр
Алекс
Моннер
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- ДФПродюсер
Дэн
Фогельман
- Продюсер
Вик
Годфри
- Продюсер
Аарон
Райдер
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- БПОператор
Бретт
Павлак
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид