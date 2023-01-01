С широко закрытыми глазами (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.51999, Eyes Wide Shut
Триллеры152 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Доктор Билл Харфорд погружается в мир странных видений после того, как его жена признается, что фантазирует о близости с другим. Реальность героя становится всe более мрачной и неотличимой от дурного сна.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СКРежиссёр
Стэнли
Кубрик
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Сидни
Поллак
- МРАктриса
Мария
Рихардсон
- Актёр
Раде
Шербеджия
- ТФАктёр
�Тодд
Филд
- ВШАктриса
Винесса
Шоу
- СДАктёр
Скай
Дюмон
- ФМАктриса
Фэй
Мастерсон
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- СКСценарист
Стэнли
Кубрик
- ФРСценарист
Фредерик
Рафаэль
- АШСценарист
Артур
Шницлер
- СКПродюсер
Стэнли
Кубрик
- БВПродюсер
Брайан
В. Кук
- ЯХПродюсер
Ян
Харлан
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДФХудожник
Джон
Феннер
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ЛЛХудожница
Лиза
Леоне
- ТУХудожник
Терри
Уэллс
- НГМонтажёр
Найджел
Галт
- ЛСОператор
Ларри
Сми�т
- ЖПКомпозитор
Жослин
Пук