С широко закрытыми глазами
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С широко закрытыми глазами

С широко закрытыми глазами (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.51999, Eyes Wide Shut
Триллеры152 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Доктор Билл Харфорд погружается в мир странных видений после того, как его жена признается, что фантазирует о близости с другим. Реальность героя становится всe более мрачной и неотличимой от дурного сна.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С широко закрытыми глазами»

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