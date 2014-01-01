С 5 до 7. Время любовников (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.42014, 5 to 7
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История о страстном романе молодого писателя и красавицы-жены французского дипломата, живущих в Нью-Йорке. Каждый день на любовь у них есть всего 2 часа с пяти до семи.
С 5 до 7 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосер�висе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВЛРежиссёр
Виктор
Левин
- Актёр
Антон
Ельчин
- БМАктриса
Беренис
Марло
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актриса
Оливия
Тирлби
- ДШАктёр
Дэвид
Шеннон
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- АРАктриса
Амина
Робинсон
- ВЛСценарист
Виктор
Левин
- Продюсер
Бонни
Кертис
- Продюсер
Уильям
Д. Джонсон
- ДЛПродюсер
Джули
Линн
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЛСАктриса дубляжа
Людмила
Суслова
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ХБХудожница
Хайди
Бивенс
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс